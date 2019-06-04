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РИА Новости

В шести районах Хабаровского края ввели особый противопожарный режим

Вчера, 09:52
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ХАБАРОВСК, 4 июн — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в шести северных районах Хабаровского края, ранее такой запрет действовал в девяти районах, сообщает правительство региона во вторник.
"В северной части Хабаровского края власти усилили контроль за пожарной обстановкой. Накануне сразу в шести районах был введен особый противопожарный режим. Он запрещает посещать леса, разводить костры, проводить открытые огневые работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особый режим теперь действует в районе имени Полины Осипенко, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном и Ульчском районах. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.
"В обычное время штрафы за нарушение противопожарных правил варьируются от двух тысяч рублей для физлиц, до 200 тысяч рублей для юрлиц. На территориях, где действует особый противопожарный режим, суммы возрастают. Граждане должны будут заплатить уже от четырех тысяч рублей, а юридические лица - до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас обстановка с лесными пожарами в Хабаровском крае спокойная. Из-за постоянных дождей новых возгораний не происходит, однако пожары могут возобновиться. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 383 возгорания в лесах, сгорело свыше 290 тысяч гектаров.
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