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РИА Новости

Пресс-конференция к 90-летию образования государства Ватикан

Вчера, 09:43
9
5 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к 90-летию образования государства Ватикан.
Участники:
- апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино МИЛЬОРЕ;
- генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь КОВАЛЕВСКИЙ;
- историк-ватиканист Алексей ЮДИН.

7 июня 1929 года в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан. Какова роль католической церкви в современном мире? Какое влияние на Ватикан имеют процессы, происходящие в Европе? Как выстраиваются взаимоотношения Ватикана и Российской Федерации?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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