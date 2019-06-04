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РИА Новости

Лекция о творчестве А.С. Пушкина

Вчера, 09:42
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5 июня в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Капитанская дочка" – вершина творчества А.С. Пушкина". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*
Лектор – проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры, доктор филологических наук, кандидат культурологии Александр УЖАНКОВ.

Лекция приурочена к отмечаемому 6 июня 220-летию со дня рождения великого поэта и писателя, основоположника новой русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество перешагнуло границы нашей страны, став образцом высокой литературы для всех.
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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