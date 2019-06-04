Лекция о творчестве А.С. Пушкина

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5 июня в 18:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Капитанская дочка" – вершина творчества А.С. Пушкина". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*