В Красноярске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Красноярска ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что склад ГСМ загорелся на 1 тысяче квадратных метров в промышленной зоне Красноярска. Существовала угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее пожар локализовали. По данным краевого главка, пострадавших нет. Лаборатория МЧС не зафиксировала превышение норм ПДК на месте пожара.
"В 12.45 (08.45 мск) ликвидация. Дознаватели приступили к работе по установке причин пожара", - сказала собеседница агентства.
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