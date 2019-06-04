В Красноярске потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Красноярска ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.

Ранее МЧС сообщило, что склад ГСМ загорелся на 1 тысяче квадратных метров в промышленной зоне Красноярска. Существовала угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее пожар локализовали. По данным краевого главка, пострадавших нет. Лаборатория МЧС не зафиксировала превышение норм ПДК на месте пожара.