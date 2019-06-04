В Кузбассе осужден водитель, виновный в ДТП с шестью жертвами

КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Водитель автобуса из Красноярского края, по вине которого на кузбасской трассе погибли шесть человек, осужден на пять лет колонии-поселения, сообщает прокуратура Кемеровской области.

Автобус столкнулся с грузовиком 23 февраля прошлого года на территории Чебулинского района в Кузбассе. Водитель автобуса HIGER ехал, превышая скорость, и невнимательно следил за дорогой. Из-за этого заднюю часть автобуса вынесло на встречную полосу, по которой ехал грузовик.

Погибли шесть человек, пяти пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Чебулинский райсуд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Он осужден на пять лет заключения в колонии-поселении, также два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.