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РИА Новости

В Кузбассе осужден водитель, виновный в ДТП с шестью жертвами

Вчера, 07:13
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Водитель автобуса из Красноярского края, по вине которого на кузбасской трассе погибли шесть человек, осужден на пять лет колонии-поселения, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Автобус столкнулся с грузовиком 23 февраля прошлого года на территории Чебулинского района в Кузбассе. Водитель автобуса HIGER ехал, превышая скорость, и невнимательно следил за дорогой. Из-за этого заднюю часть автобуса вынесло на встречную полосу, по которой ехал грузовик.
На месте ДТП с участием автобуса и фуры в Кемеровской области. 23 февраля 2018
23 февраля 2018, 00:57
Число погибших в крупном ДТП в Кузбассе возросло до шести человек
Погибли шесть человек, пяти пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.
Чебулинский райсуд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Он осужден на пять лет заключения в колонии-поселении, также два года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Осужденный обжаловал приговор, но в мае Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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РоссияКемеровская областьПроисшествия
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