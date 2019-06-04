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РИА Новости

В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры

Вчера, 06:06
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТранспортная развязка в разных уровнях на 73-м км трассы А-290 "Новороссийск — Керчь" возле села Джигинка близ Анапы. Архивное фото
Транспортная развязка в разных уровнях на 73-м км трассы А-290 Новороссийск — Керчь возле села Джигинка близ Анапы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Комплексный план развития магистральной инфраструктуры в России не несет больших рисков с точки зрения привлечения финансирования, заявил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Максим Акимов.
"Больших рисков нет – мы не собираемся привлекать большие деньги, не считая концессий в автодорогах с капитальным грантом со стороны государства, а также строительства (инфраструктуры) высокоскоростного железнодорожного движения", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о приоритетных проектах в ходе реализации комплексного плана развития магистральной инфраструктуры в том случае, если не удастся привлечь частные средства.
По словам вице-премьера, в остальных направлениях есть разделение. Если речь идет об инфраструктуре морских портов, то частные инвесторы финансируют мощности по перевалке. Что касается финансирования железнодорожной инфраструктуры, то оно заложено в долгосрочную программу развития РЖД.

Все, что касается федеральной инфраструктуры – аэродромов, мостов, обходов городов, строительства дороги Европа – Западный Китай, автодорожной части плана и проекта Северного морского пути, – эти проекты мы не можем не завершить.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ
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Акимов отметил, что нельзя отменить и строительство ледокольного флота, а также создание навигационной инфраструктуры, мощностей, обслуживающих перевалку сжиженного природного газа. В противном случае, РФ потеряет рынки, прежде всего Юго-Восточной Азии, добавил вице-премьер.
"Может не хватить строительных ресурсов, но больших рисков с точки зрения привлечения финансирования нет", - добавил Акимов.
В октябре 2018 года правительство РФ утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, внутри которого важнейший транспортный раздел, предусматривающий исполнение всех задач, которые определены в майском указе президента. Как отмечал министр транспорта России Евгений Дитрих, этот документ по всем видам транспорта и направлениям обозначает конкретные цели и конкретные объекты, которые необходимо в ближайшие шесть лет возвести и обеспечить работу.
В конце сентября 2018 года Дитрих сообщал, что реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ оценивается в 6,3 триллиона рублей: 1,57 триллиона рублей, предусмотренные ранее в программе мероприятий, и 1,45 триллиона рублей - средства, которые выделяются дополнительно на реализацию этого плана, остальные примерно 3 триллиона рублей - это частные инвестиции.
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