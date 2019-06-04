В наиболее пострадавшем от войны районе Дамаска восстановили автовокзал

ДАМАСК, 4 июн – РИА Новости. Автовокзал в наиболее пострадавшем от войны районе Дамаска Кабун, вернулся к работе после семилетнего простоя, сообщил журналистам директор предприятия Талан Хасан.

"Мы только в Эль-Камышлы - это в сторону турецкой границы - ежедневно отправляем по 340 человек. Раньше такого позволить себе не могли, но наша армия при поддержке России сделала все, чтобы поездки, в том числе и в ту сторону, стали безопасными", - сказал он.

"Наша фирма в день отправляет по 20 рейсов, а это от 35 до 50 человек за рейс. Так что многие сейчас стали ездить - во-первых, билеты недорогие, а во-вторых, безопасно", - рассказал продавец билетов Маджид Махмуд.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.