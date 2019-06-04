Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T05:20Z
https://ria.ru/20190604/1555233108.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149622/38/1496223812_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_86f33bb7e33bb78dacb633fc02f5ca77.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В наиболее пострадавшем от войны районе Дамаска восстановили автовокзал

05:20
21
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска
Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 4 июн – РИА Новости. Автовокзал в наиболее пострадавшем от войны районе Дамаска Кабун, вернулся к работе после семилетнего простоя, сообщил журналистам директор предприятия Талан Хасан.
"Мы только в Эль-Камышлы - это в сторону турецкой границы - ежедневно отправляем по 340 человек. Раньше такого позволить себе не могли, но наша армия при поддержке России сделала все, чтобы поездки, в том числе и в ту сторону, стали безопасными", - сказал он.
Город Ракка, Сирия
1 мая, 13:57
Советник Асада рассказал, какие страны допустят к восстановлению Сирию
"Наша фирма в день отправляет по 20 рейсов, а это от 35 до 50 человек за рейс. Так что многие сейчас стали ездить - во-первых, билеты недорогие, а во-вторых, безопасно", - рассказал продавец билетов Маджид Махмуд.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
Война в СирииДамаск (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
РИА
Новости
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
Мигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
Суданские военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
Лента
новостей
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
Под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочными материалами
Солдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото
СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
На Сахалине возбудили дело после нападения с топором на сотрудника мэрии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил применение силы службами безопасности в Судане
Источник: в Ираке двух французов приговорили к смерти за членство в ИГ*
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
США обвинили Китай в искажении хода торговых переговоров
В Минобороны Сербии сообщили о состоянии пострадавшего в Косово россиянина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса, сообщают СМИ
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния