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РИА Новости

Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму

05:11
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© Фото : Пресс-служба МЧС РоссииПожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
© Фото : Пресс-служба МЧС России
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Концентрация ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ на месте пожара склада горюче-смазочных материалов в промзоне Красноярска находится в пределах нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска. Существовала угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее пожар локализовали, открытое горение ликвидировано. По данным краевого главка, пострадавших нет.
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"Лаборатория, выехавшая на тушение пожара на складе ГСМ, имеющаяся в МЧС, установила, что ПДК в пределах допустимой нормы", - сказала собеседница агентства.
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