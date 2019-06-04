Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Концентрация ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ на месте пожара склада горюче-смазочных материалов в промзоне Красноярска находится в пределах нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.
Ранее МЧС сообщило, что склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска. Существовала угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее пожар локализовали, открытое горение ликвидировано. По данным краевого главка, пострадавших нет.
"Лаборатория, выехавшая на тушение пожара на складе ГСМ, имеющаяся в МЧС, установила, что ПДК в пределах допустимой нормы", - сказала собеседница агентства.