Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму

Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019

Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019

© Фото : Пресс-служба МЧС России Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Концентрация ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ на месте пожара склада горюче-смазочных материалов в промзоне Красноярска находится в пределах нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС.

Ранее МЧС сообщило, что склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска. Существовала угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее пожар локализовали, открытое горение ликвидировано. По данным краевого главка, пострадавших нет.