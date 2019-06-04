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РИА Новости

В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ

04:44
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© Фото : Пресс-служба МЧС РоссииПожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
© Фото : Пресс-служба МЧС России
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе сообщили РИА Новости, что склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска. Отмечалось, что существовала угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее пожар локализовали.
© Фото : Пресс-служба МЧС РоссииПожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
© Фото : Пресс-служба МЧС России
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
"Открытое горение на месте пожара ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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Красноярский крайПроисшествия
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