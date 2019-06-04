В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе сообщили РИА Новости, что склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска. Отмечалось, что существовала угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее пожар локализовали.