Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T01:40Z
https://ria.ru/20190604/1555232016.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

01:40
268
МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны Гватемалы Луис Мигель Ральда сообщил в понедельник, что войска США снова находятся на территории страны.
"Войска уже здесь, как это происходило в последние 15 лет по таким программам, как "Сильные дороги". То, что происходит сейчас, развивается по программе "По ту сторону горизонта", - приводит слова Ральды портал Soy 502.
Грузовики на границе Мексики и США
21 мая, 09:23
Подросток из Гватемалы умер после задержания на границе Мексики и США
По словам министра, американские военные, в частности, находятся в департаменте Уэуэтенанго. Этот департамент граничит с Мексикой, и через его территорию идет значительный поток мигрантов из стран Центральной Америки, которые затем через территорию Мексики пытаются добраться до границы с США.
Между тем, именно борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств министерства обороны для оплаты барьеров. Администрация планирует обжаловать это решение.
Американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее дочери. 12 июня 2018
12 апреля, 15:44
Снимок плачущей на границе США девочки выиграл World Press Photo
100122
Обсудить 0
Гватемала (республика)СШАВ мире
Рекомендуем
Фрегат Королевских ВМС Нидерландов Evertsen в порту Поти. Архивное фото
В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
РИА
Новости
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
США обвинили Китай в искажении хода торговых переговоров
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов
Лента
новостей
Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
Американский космический грузовик Dragon. Архивное фото
В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
Ливанские военные. Архивное фото
Нападения на военных и полицию в Ливане организовал один террорист
Оформление кредитов. Архивное фото
Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
В МВД уточнили количество попавших в массовое ДТП в Москве автомобилей
Американские многофункциональные лёгкие истребители F-16 Fighting Falcon на авиабазе ВВС США Девис-Монтен
США одобрили поставки F-16 в Болгарию
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018
Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
В США проведут антимонопольное расследование на цифровых рынках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния