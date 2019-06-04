Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны Гватемалы Луис Мигель Ральда сообщил в понедельник, что войска США снова находятся на территории страны.
"Войска уже здесь, как это происходило в последние 15 лет по таким программам, как "Сильные дороги". То, что происходит сейчас, развивается по программе "По ту сторону горизонта", - приводит слова Ральды портал Soy 502.
По словам министра, американские военные, в частности, находятся в департаменте Уэуэтенанго. Этот департамент граничит с Мексикой, и через его территорию идет значительный поток мигрантов из стран Центральной Америки, которые затем через территорию Мексики пытаются добраться до границы с США.
Между тем, именно борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств министерства обороны для оплаты барьеров. Администрация планирует обжаловать это решение.
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