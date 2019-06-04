Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня – РИА Новости. Боливия направила предложение Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы в октябре, ЕС анализирует приглашение, сообщает агентство Боливия направила предложение Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы в октябре, ЕС анализирует приглашение, сообщает агентство ABI со ссылкой на посла ЕС в Боливии Леона де ла Торре.

"Мы получили приглашение несколько дней назад, до сих пор анализируем его в соответствующих инстанциях в Брюсселе", - сказал он.

В настоящее время свое присутствие на выборах подтвердила Организация американских государств, страна ожидает, что также будут присутствовать представители стран региона.

"В Боливии выборы нам кажутся всегда интересными, возможность присутствия на них наблюдателей есть", - добавил де ла Торре.