Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан

Сторонники евроинтеграции с флагами Грузии и ЕС в Тбилиси. Архивное фото

Сторонники евроинтеграции с флагами Грузии и ЕС в Тбилиси. Архивное фото

© AP Photo / Shakh Aivazov Сторонники евроинтеграции с флагами Грузии и ЕС в Тбилиси. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 4 июн – РИА Новости. Правительство Грузии ведет переговоры со странами Евросоюза с целью оформления соглашения о легальном трудоустройстве граждан, что поможет сохранить безвизовый режим, сказано в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах.

Граждане Грузии могут посещать станы Евросоюза без виз, однако ранее представители некоторых европейских стран выразили обеспокоенность из-за большого числа прибывших из Грузии соискателей убежища.

"Необходимо отметить, что 1 февраля 2019 года в силу вошло соглашение с правительством Франции "о проживании квалифицированных специалистов и циркулярной миграции". С целью подписания подобного соглашения ведутся переговоры и с другими государствами-членами Евросоюза", - сказано в отчете.