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РИА Новости

Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан

01:21
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© AP Photo / Shakh AivazovСторонники евроинтеграции с флагами Грузии и ЕС в Тбилиси. Архивное фото
Сторонники евроинтеграции с флагами Грузии и ЕС в Тбилиси. Архивное фото
© AP Photo / Shakh Aivazov
Сторонники евроинтеграции с флагами Грузии и ЕС в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 июн – РИА Новости. Правительство Грузии ведет переговоры со странами Евросоюза с целью оформления соглашения о легальном трудоустройстве граждан, что поможет сохранить безвизовый режим, сказано в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах.
Граждане Грузии могут посещать станы Евросоюза без виз, однако ранее представители некоторых европейских стран выразили обеспокоенность из-за большого числа прибывших из Грузии соискателей убежища.
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"Необходимо отметить, что 1 февраля 2019 года в силу вошло соглашение с правительством Франции "о проживании квалифицированных специалистов и циркулярной миграции". С целью подписания подобного соглашения ведутся переговоры и с другими государствами-членами Евросоюза", - сказано в отчете.
В документе сказано, что 5 марта в Брюсселе совет Ассоциации Грузии-Евросоюза положительно оценил шаги грузинского правительства по направлению решения вопросов в связи с нарушениями требований безвизового режима. Стороны договорились, что сотрудничество между Грузией и странами-членами Евросоюза в борьбе против нелегальной миграции и организованной преступности будет усилено. Согласно отчету, параллельно Грузия продолжает работу с целью углубления сотрудничества в сфере циркулярной миграции, что сократит риски нелегальной миграции.
Флаг ЕС
6 марта, 02:21
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