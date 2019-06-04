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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ

00:17
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото
Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос дискриминации Украинской православной церкви на Украине надо поднимать на площадках ООН, СЕ и ОБСЕ, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
"Крайне важно вовлечение религиозных авторитетов, Всемирного совета церквей, площадок ООН, Совета Европы и ОБСЕ, международных правозащитных структур", - цитирует сайт совета слова Брода.
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По его мнению, арсенал дискриминационных мер по отношению к украинским верующим широк, он включает захваты приходов, принадлежащих канонической Украинской православной церкви, осквернение храмов, нападения на ее священнослужителей, информационные кампании, нацеленные на дискредитацию этой конфессии, разжигание ненависти к ее прихожанам и клиру.
"Институционализация "своей церкви" призвана придать курсу на разрыв с Россией некий сакральный смысл. Впрочем, достижение "церковной независимости" — это проблема не только двусторонних отношений Москвы и Киева. Данный процесс сопровождается нарушением гражданских и политических прав верующих, которые в массе своей являются гражданами Украины. Фактически их пытаются маркировать как носителей чуждого влияния "соседнего государства" и украинцев второго сорта", - приводит сайт слова Брода.
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Правозащитник отметил необходимость активизации работы по нескольким направлениям: государственная политика, церковная дипломатия, связанная с защитой прав верующих на Украине и поддержкой позиций РПЦ в православном мире, неполитизированная правозащитная активность, призванная поддерживать попираемые права человека и гражданина.
На Украине в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине была создана "новая церковь". Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Ранее украинские власти, в том числе бывший президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делали это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьСовет по правам человека при Президенте РФАлександр БродРоссияУкраина
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