В Великобритании предлагают работу мечты - место садовника на острове

В объявлении о вакансии говорится, что работник сможет жить на острове в доме с несколькими спальнями. Он должен будет ухаживать за деревьями и растениями. Среди требований к соискателям - выносливость и стрессоустойчивость, так как садоводство на скале посреди моря - занятие не для слабонервных. Также будущий сотрудник должен быть заинтересован в развитии уникальной коллекции растений острова.