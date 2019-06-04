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РИА Новости
Туризм

В Великобритании предлагают работу мечты - место садовника на острове

02:06
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© RogerThissenГора Святого Михаила, Англия
Гора Святого Михаила, Англия
© RogerThissen
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Тридцать шесть тысяч долларов в год может заработать человек, если получит должность садовника на острове, где расположена гора Святого Михаила (St Michael’s Mount) в британском Корнуолле, сообщает The Sun.
В объявлении о вакансии говорится, что работник сможет жить на острове в доме с несколькими спальнями. Он должен будет ухаживать за деревьями и растениями. Среди требований к соискателям - выносливость и стрессоустойчивость, так как садоводство на скале посреди моря - занятие не для слабонервных. Также будущий сотрудник должен быть заинтересован в развитии уникальной коллекции растений острова.
Сейчас в этом месте проживает около 30 человек. Его посещают примерно 350 тысяч туристов в год.
Заинтересованные в вакансии люди должны подать заявку до седьмого июня.
Многие соискатели назвали такое предложение "работой мечты".
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