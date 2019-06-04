"Томатина" в Колумбии: битва за урожай

Фестивалем "Томатина" колумбийцы отмечают окончание сезона сбора урожая.
Главное событие праздника — битва спелыми помидорами.
Участвуют все, от мала до велика.
Для боев используют переспелые томаты, которые не годятся для употребления в пищу.
Для боев используют переспелые томаты, которые не годятся для употребления в пищу.
Битва битвой, но пострадать никто не должен, поэтому перед броском помидор нужно раздавить.
Битва битвой, но пострадать никто не должен, поэтому перед броском помидор нужно раздавить.
Традицию проведения помидорных сражений колумбийцы позаимствовали у испанцев.
Традицию проведения помидорных сражений колумбийцы позаимствовали у испанцев.
Самые известные томатные битвы проходят в испанском городе Буньоль.
Испанский фестиваль длится неделю. Это масштабное торжество с ярмаркой, парадом и салютом.
Испанский фестиваль длится неделю. Это масштабное торжество с ярмаркой, парадом и салютом.
Участники фестиваля "Томатина" в Колумбии.