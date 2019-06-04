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РИА Новости

"Томатина" в Колумбии: битва за урожай

Вчера, 11:42
966
На фестивале "Томатина" в колумбийском городе Сутамарчан устроили веселую помидорную битву. Праздник для смельчаков — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Diana Sanchez

Фестивалем "Томатина" колумбийцы отмечают окончание сезона сбора урожая.

Фестиваль Томатина в Колумбии
1 из 9

Фестивалем "Томатина" колумбийцы отмечают окончание сезона сбора урожая.

© AFP 2019 / Diana Sanchez
© AFP 2019 / Diana Sanchez

Главное событие праздника — битва спелыми помидорами.

Фестиваль Томатина в Колумбии
2 из 9

Главное событие праздника — битва спелыми помидорами.

© AFP 2019 / Diana Sanchez
© AFP 2019 / Diana Sanchez

Участвуют все, от мала до велика.

Фестиваль Томатина в Колумбии
3 из 9

Участвуют все, от мала до велика.

© AFP 2019 / Diana Sanchez
© AFP 2019 / Diana Sanchez

Для боев используют переспелые томаты, которые не годятся для употребления в пищу.

Фестиваль Томатина в Колумбии
4 из 9

Для боев используют переспелые томаты, которые не годятся для употребления в пищу.

© AFP 2019 / Diana Sanchez
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Битва битвой, но пострадать никто не должен, поэтому перед броском помидор нужно раздавить.

Фестиваль Томатина в Колумбии
5 из 9

Битва битвой, но пострадать никто не должен, поэтому перед броском помидор нужно раздавить.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Традицию проведения помидорных сражений колумбийцы позаимствовали у испанцев.

Фестиваль Томатина в Колумбии
6 из 9

Традицию проведения помидорных сражений колумбийцы позаимствовали у испанцев.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Самые известные томатные битвы проходят в испанском городе Буньоль.

Фестиваль Томатина в Колумбии
7 из 9

Самые известные томатные битвы проходят в испанском городе Буньоль.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Испанский фестиваль длится неделю. Это масштабное торжество с ярмаркой, парадом и салютом.

Фестиваль Томатина в Колумбии
8 из 9

Испанский фестиваль длится неделю. Это масштабное торжество с ярмаркой, парадом и салютом.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Участники фестиваля "Томатина" в Колумбии.

Фестиваль Томатина в Колумбии
9 из 9

Участники фестиваля "Томатина" в Колумбии.

© REUTERS / Luisa Gonzalez
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