В Дзержинске МЧС начало проверки школ, пострадавших от взрывов на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС проверяют работоспособность систем противопожарной защиты в школах Дзержинска, пострадавших после серии взрывов на заводе "Кристалл", сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них были госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Сотрудники МЧС приступили к осмотру школ Дзержинска для выявления возможных повреждений после серии взрывов на заводе. Специалисты проверяли работоспособность системы противопожарной защиты - в частности, исправность системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также дублирование сигнала о возникновении пожара в ближайшее подразделение пожарной охраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь сотрудники МЧС проверили четыре школы, в которых в понедельник будет проводиться ЕГЭ.

"Все задействованные в проведении ЕГЭ школы проверены, системы работают в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.