Шарий хочет создать партию для участия в выборах на Украине

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что может создать свою политическую партию, чтобы участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

"Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь, о чем я и думаю. У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда", – сказал Шарий на своем YouTube-канале в воскресенье.

Блогер отметил, что в его политсиле будут только новые лица.

"От трех политсил мне поступили предложения войти в первые пятерки избирательных списков, также поступило предложение идти по мажоритарному округу. Я очень благодарен за доверие, но мы пойдем своим путем, и пусть он окажется неверным, он будет нашим", - написал Шарий в комментарии под видео.