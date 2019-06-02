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РИА Новости

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Вчера, 20:33
19842
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСчетчики в квартире
Счетчики в квартире
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила "Российская газета".
В июне Минстрой планирует поднять этот вопрос на заседании межведомственной группы и уже разослал предложение в Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.
Как пишет издание, поводом для обсуждения инициативы стали конфликты между соседями из-за того, что некоторые отключают отопление на своей жилплощади и перекладывают необходимость платить на других. В квартирах с отключенным теплом за счет соседей часто отапливаются смежные стены, пол и потолок. Кроме того, перекрывают вентили и те, кто надолго уезжает из квартиры или использует автономные источники тепла.
Из-за этого оказался под вопросом и сам принцип подсчета индивидуальных затрат.
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Разъяснен порядок оплаты тепла, если не во всех квартирах оставили счетчикиКонституционный суд РФ признал не соответствующими конституции взаимосвязанные нормы Жилищного кодекса РФ и правил предоставления коммунальных услуг, определяющие расчет платы граждан за отопление по показаниям общедомовых или индивидуальных счетчиков в зависимости от того, оборудованы ли ими все квартиры в доме, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно", — говорится в письме Минстроя.
В ведомстве также подчеркивают, что покупка или замена счетчика обходится довольно дорого, в то время как срок его службы составляет всего 12 лет.
"Индивидуальный прибор учета тепловой энергии требует высоких материальных затрат граждан", — указывают в Минстрое.
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Министерство стоительства и ЖКХ России (Минстрой РФ)Экономика
Популярные комментарии
Что то я мысль не уловил, счетчик сделан для того чтобы ты платил за столько, сколько расходуешь. Какие у соседей ко мне могут быть претензии, если я перекрыл отопление у себя в квартире? И почему если я уезжаю надолго, я не должен перекрывать вентиль? Это логично чтобы не топить помещение в холостую.
2 июня, 21:24
Михаил Климов
49300013
Видимо Россияне слишком мало стали платить за отопление, лучше считать по общедомовому счетчику, там коммунальщикам можно и цифры подкрутить чтобы побольше с людей содрать и перерасчет потом можно выкатить на 20 тысяч рублей на каждую квартиру, как у нас во многих городах сейчас происходит. Всё для народа и людей. А подаётся то как... Россиян хотят освободить от установки счетчиков, мнение Россиян спросили на этот счёт? Даже ребенку понятно, что без счетчиков все начнут платить по среднему, а это будет хуже для тех кто следит за расходом и лучше для тех кому вообще плевать
2 июня, 21:33
Михаил Климов
4020009
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