Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила "Российская газета".
В июне Минстрой планирует поднять этот вопрос на заседании межведомственной группы и уже разослал предложение в Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.
Как пишет издание, поводом для обсуждения инициативы стали конфликты между соседями из-за того, что некоторые отключают отопление на своей жилплощади и перекладывают необходимость платить на других. В квартирах с отключенным теплом за счет соседей часто отапливаются смежные стены, пол и потолок. Кроме того, перекрывают вентили и те, кто надолго уезжает из квартиры или использует автономные источники тепла.
Из-за этого оказался под вопросом и сам принцип подсчета индивидуальных затрат.
10 июля 2018, 11:57Разъяснен порядок оплаты тепла, если не во всех квартирах оставили счетчикиКонституционный суд РФ признал не соответствующими конституции взаимосвязанные нормы Жилищного кодекса РФ и правил предоставления коммунальных услуг, определяющие расчет платы граждан за отопление по показаниям общедомовых или индивидуальных счетчиков в зависимости от того, оборудованы ли ими все квартиры в доме, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно", — говорится в письме Минстроя.
В ведомстве также подчеркивают, что покупка или замена счетчика обходится довольно дорого, в то время как срок его службы составляет всего 12 лет.
"Индивидуальный прибор учета тепловой энергии требует высоких материальных затрат граждан", — указывают в Минстрое.
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