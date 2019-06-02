Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила "Российская газета"

В июне Минстрой планирует поднять этот вопрос на заседании межведомственной группы и уже разослал предложение в Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.

Как пишет издание, поводом для обсуждения инициативы стали конфликты между соседями из-за того, что некоторые отключают отопление на своей жилплощади и перекладывают необходимость платить на других. В квартирах с отключенным теплом за счет соседей часто отапливаются смежные стены, пол и потолок. Кроме того, перекрывают вентили и те, кто надолго уезжает из квартиры или использует автономные источники тепла.

Из-за этого оказался под вопросом и сам принцип подсчета индивидуальных затрат.

"Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно", — говорится в письме Минстроя.

В ведомстве также подчеркивают, что покупка или замена счетчика обходится довольно дорого, в то время как срок его службы составляет всего 12 лет.