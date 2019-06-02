Вакарчук сравнил нынешнюю Раду с хором, который фальшивит

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы Океан Эльзы и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сравнил нынешний состав Верховной рады с "хором, который фальшивит", который играет "по старым правилам политики".

"Верховная рада которая сейчас, это классический пример хора, который фальшивит, который играет в диссонанс, потому что они играют по правилам старой политики", - заявил Вакарчук в эфире телеканала "Украина".

При этом певец отметил, что его команда "это слаженный профессиональный, патриотический хор людей, который хочет настоящих перемен".

Вакарчук ранее заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов политсилы, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде. Министерство юстиции Украины во вторник перерегистрировало созданную в 2015 году политсилу в партию "Голос".