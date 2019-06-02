Куйвашев взял под контроль расследование причин пожара с гибелью детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под контроль расследование причин пожара в жилом доме в городе Богданович, в результате которого погибли четверо детей и пенсионер, сообщает департамент информационной политики региона.
Ранее свердловское управление СК РФ сообщало, что четверо детей погибли при пожаре в квартире в городе Богданович. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Как уточнили в прокуратуре, при пожаре погибли мальчики возрасте шести месяцев, двух, трех и шести лет, пожилой мужчина, проживавший этажом выше, скончался от отравления угарным газом. Старшая 12-летняя сестра погибших детей успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, добавили в ведомстве.
"Губернатор Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богдановиче, где 2 июня при пожаре в квартире жилого дома погибли четыре ребенка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших детей и дал поручение оказать все необходимую помощь семье, а также медицинскую поддержку ребенку, пострадавшему при пожаре.