Куйвашев взял под контроль расследование причин пожара с гибелью детей

Ранее свердловское управление СК РФ сообщало, что четверо детей погибли при пожаре в квартире в городе Богданович. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Как уточнили в прокуратуре, при пожаре погибли мальчики возрасте шести месяцев, двух, трех и шести лет, пожилой мужчина, проживавший этажом выше, скончался от отравления угарным газом. Старшая 12-летняя сестра погибших детей успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, добавили в ведомстве.