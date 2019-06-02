Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.

Артистка призналась, что исполнять трюки очень сложно и рискованно.

"Мы репетируем по шесть часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях", — написала Волочкова в Instagram, прикрепив видео подготовки к выступлению.

По ее словам, команда одержима "позитивной историей" создания проекта, который принесет много радости людям.

Ранее мэр города Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой". Аукцион объявлял городской театр. На деньги, которые планировалось потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.