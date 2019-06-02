Под Ростовом восстановили движение на месте ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Движение на месте аварии с автобусом в Ростовской области полностью восстановлено, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по региону.
"В настоящее время движение по трассе в районе аварии идет по всем полосам", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее оно осуществлялось по крайней правой полосе.
Очевидцы сообщают о длинной пробке на подъезде к Ростову-на-Дону. ГИБДД не располагает информацией о заторе в данном районе.
Авария произошла в воскресенье около 13.30 мск на 1049-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, автобус Ростов-Новочеркасск столкнулся с грузовиком MAN, который на пешеходном переходе пропускал пешеходов. После этого автобус по касательной столкнулся со стоящими Kia Rio и грузовым Renault. В ГИБДД сообщали о девяти пострадавших. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 15 человек, 11 из них были госпитализированы.