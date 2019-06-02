Парламенты ЛНР и ДНР подписали протокол о сотрудничестве

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Председатели Народных советов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Денис Мирошниченко и Владимир Бидевка в Луганске подписали протокол о межпарламентском сотрудничестве республик, передает корреспондент РИА Новости.

"Уже определен ряд вопросов, которые мы уже начнем прорабатывать… Разработан график совместных заседаний как по комитетам, так и по комиссиям. И самое главное, что проекты законов, которые были разработаны еще предыдущими созывами Народного совета как Донецка, так и Луганска, сейчас будут возобновлены, и я думаю, что в ближайшее время мы получим уже первые результаты совместной работы уже в новом формате, в новом составе рабочих групп, которые сегодня прошли обновление", - сказал Мирошниченко по итогам встречи.

Он уточнил, что будет производиться обмен опытом в плане создания законодательной базы и работы с населением. Также прорабатывается перспектива работы с парламентами других стран.

"Я считаю, что однозначно очень продуктивная встреча, несмотря на то, что у нас уже давно идет сотрудничество между парламентами, был проведен ряд совещаний, в том числе и дистанционных. Мы подтвердили намерения идти в одном русле, в одном направлении, потому что цель у нас одна – это синхронизация и интеграция законодательства с Российской Федерацией", - дополнил Бедевка.