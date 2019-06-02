В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

"Два истребителя ВВС Сингапура F-15 SGs были подняты по тревоге для сопровождения прилетающего самолета (компании – ред.) FlyScoot из города Себу (на Филиппинах – ред.) после сообщений о заложенной бомбе, но после расследования оказалось, что это ложная тревога", - говорится в заявлении.