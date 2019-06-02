В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
"Два истребителя ВВС Сингапура F-15 SGs были подняты по тревоге для сопровождения прилетающего самолета (компании – ред.) FlyScoot из города Себу (на Филиппинах – ред.) после сообщений о заложенной бомбе, но после расследования оказалось, что это ложная тревога", - говорится в заявлении.
Он также отметил, что сингапурские военные "воспринимают любую угрозу как реальную и серьезную до полного прояснения ситуации".
Как сообщила местная газета StraitsTimes, представитель авиакомпании Scoot подтвердил поступившие сообщения о заложенной на борту бомбе. Однако угроза оказалась ложной, самолет со 144 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершил благополучную посадку.