Собянин сообщил о запуске рейсов с автовокзала "Северные ворота" в Москве

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске рейсов с нового автовокзала "Северные ворота".
"Запустили рейсы с нового автовокзала "Северные ворота". Он расположен прямо у метро "Ховрино" и входит в одноименный ТПУ. Новый вокзал серьезно разгрузил автостанцию "Тушинская", откуда перевели все рейсы дальнего следования", - написал Собянин в своем Twitter.
Сообщается, что с автовокзала можно уехать в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также за границу: в Гомель, Кишинев и Тарту. Кроме того, мэр добавил, что планируется открытие новых направлений.
"Сейчас поток пассажиров чуть больше тысячи в день. А к 2023 году ожидаем до 3,7 тысячи", - сообщил Собянин.