В ДНР заявили о росте числа обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские силовики значительно увеличили число обстрелов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в МЧС ДНР сообщили, что в результате обстрелов украинских силовиков за последние пять дней пострадали шесть мирных жителей республики, среди которых двое детей. В Народной милиции заявили о 120 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за последние девять дней.

"Несмотря на все заявления новоизбранного президента Украины Зеленского о мирном урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, после его посещения зоны карательной операции, мы констатируем значительное увеличение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов нашей республики", - сказал Басурин.

По его мнению, украинские силовики в преддверии встречи контактной группы в Минске 5 июня "всеми силами пытаются сорвать мирный процесс, при этом сосредоточив огонь на мирных кварталах и объектах инфраструктуры республики".

"Мы призываем мировое сообщество заставить украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства, прекратить геноцид народа Донбасса. Обращаемся к господину Зеленскому (с просьбой) взять под контроль необузданное войско под руководством (командующего объединенными силами Украины Александра) Сырского, который выбрал путь уничтожения населенных пунктов и убийства мирных жителей Донбасса", - подчеркнул Басурин.