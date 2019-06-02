Число погибших при взрывах в Кабуле взросло до двух

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два человека погибли и 24 пострадали в результате трех взрывов на западе Кабула, сообщает телеканал 1TVNews со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших.
Президент Афганистана Ашраф Гани в заявлении на своем официальном сайте назвал атаку террористическим актом, осудил ее и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Как сообщает 1TVNews, ответственность за атаку на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).
26 мая, 16:32В Катманду прогремели два взрыва
Взрывное устройство сработало в воскресенье возле проезжавшего автобуса на западе города. Магнитная бомба была прикреплена к автобусу, принадлежавшему местному университету. Позже в этом же районе прозвучало еще два взрыва.
*Террористическая организация, запрещенная в России