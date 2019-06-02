Число погибших при взрывах в Кабуле взросло до двух

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два человека погибли и 24 пострадали в результате трех взрывов на западе Кабула, сообщает телеканал Два человека погибли и 24 пострадали в результате трех взрывов на западе Кабула, сообщает телеканал 1TVNews со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших.

Президент Афганистана Ашраф Гани в заявлении на своем официальном сайте назвал атаку террористическим актом, осудил ее и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как сообщает 1TVNews, ответственность за атаку на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ).

Взрывное устройство сработало в воскресенье возле проезжавшего автобуса на западе города. Магнитная бомба была прикреплена к автобусу, принадлежавшему местному университету. Позже в этом же районе прозвучало еще два взрыва.