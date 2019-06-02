На Украине задержали гражданина России со старинными монетами

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Украины в пункте пропуска "Пески" в Харьковской области в субботу обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого веков, которые пытался вывезти с территории страны гражданин Российской Федерации, сообщила пресс-служба украинской Погранслужбы.

"В вышеуказанный пункт пропуска на выезд из Украины автомобилем "KIA" в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения. Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины с помощью металлоискателя обнаружены две монеты", - говорится в сообщении Погранслужбы Украины в воскресенье.

Украинские пограничники изъяли и передали монеты на экспертизу. Работниками фискальной службы составлен протокол о нарушении таможенных правил.