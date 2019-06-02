В ЛНР призвали Зеленского уделить внимание международному праву

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева в связи с ростом числа обстрелов со стороны ВС Украины объектов гражданской инфраструктуры призвала команду президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на международное право.

Ранее МЧС ЛНР заявили о ранении двух человек в результате обстрелов ВС Украины на текущей неделе, а также повреждении жилых домов и опоры ЛЭП в поселках Фрунзе и Голубовское. В целом МЧС ЛНР прослеживает увеличение обстрелов со стороны ВС Украины по объектам гражданской инфраструктуры.

"Хотелось бы обратить внимание новой команды президента Украины на гуманитарное международное право. Именно в рамках гуманитарного международного права было запрещено обстреливать жизненно важные объекты инфраструктуры, в частности, ЛЭП, объекты водоснабжения. По поводу жилых домов – это просто без комментариев", - сказала Кобцева журналистам.

Она уточнила, что представители ЛНР неоднократно подчеркивали готовность к диалогу в рамках достижения компромиссов и нахождения точек соприкосновения в рамках минского переговорного процесса.