Премьер Молдавии поблагодарил папу Римского за гуманитарную поддержку

КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип поблагодарил папу Римского Франциска за гуманитарную и социальную поддержку республики с помощью благотворительных организаций, сообщила в субботу пресс-служба молдавского кабмина.

Премьер Молдавии совершил двухдневный визит в румынский город Яссы, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных апостольскому визиту папы Римского.

"Премьер-министр пожал руку папе Франциску, отметив, что для него большая честь быть среди паломников, пришедших поприветствовать святого понтифика. Премьер выразил также благодарность за гуманитарное и социальное участие Римско-католической церкви в Республике Молдова, в том числе посредством благотворительной миссии Caritas-Moldova и фонда Regina Pacis", - отмечено в сообщении.

По данным молдавского кабмина, в последние годы диалог на высоком уровне между властями Молдавии и Ватиканом активизировался.

"Визит его святейшества папы Франциска, который совершается под девизом "Пойдем вместе", является историческим и долгожданным десятками тысяч людей, а послание папы Римского о продвижении единства, взаимопонимания и любви между людьми имеет большое значение в современном мире", - цитирует пресс-служба премьера Филипа.