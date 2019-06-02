На Украине завели дело после гибели человека на рок-фестивале

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту обрушения крыши на украинском рок-фестивале Kozak Fest в Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек, сообщила в воскресенье заместитель начальника отдела коммуникаций Нацполиции в области Ольга Кузнецова.

Ранее организаторы фестиваля сообщили, что из-за урагана снесло крышу со сцены, и последний день праздника пришлось отменить. Агентство УНН со ссылкой на госслужбу по ЧС сообщило, что в результате урагана погиб один человек, еще двое получили травмы.

"Сейчас полицией возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" с пометкой несчастный случай. В рамках досудебного расследования будут проведены все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств события", - заявила Кузнецова в эфире телеканала " 112 Украина ".