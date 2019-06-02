На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Крыша сцены обрушилась из-за сильного урагана на украинском рок-фестивале Kozak Fest в Днепропетровской области, один человек погиб, сообщает агентство УНН со ссылкой на госслужбу по ЧС в регионе.
"В результате стихийного бедствия на этно-рок-фестивале Kozak FEST… погиб один человек 1971 года рождения. Также были госпитализированы женщина 1967 года с перелом ноги и мужчина 1978 года рождения - с перелом ступни", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, по информации издания, спасатели при разборе поврежденной конструкции сцены и осмотре местности спасли 135 человек и вытащили 53 легковых автомобиля.
Ранее на странице фестиваля в Facebook появились сообщения о том, что из-за урагана последний день фестиваля отменен.
"Друзья, к сожалению мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - говорится в сообщении.
Этно-рок-фестиваль Kozak Fest в 2019 году проходил 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки Днепропетровской области.