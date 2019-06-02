На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале

"В результате стихийного бедствия на этно-рок-фестивале Kozak FEST… погиб один человек 1971 года рождения. Также были госпитализированы женщина 1967 года с перелом ноги и мужчина 1978 года рождения - с перелом ступни", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, по информации издания, спасатели при разборе поврежденной конструкции сцены и осмотре местности спасли 135 человек и вытащили 53 легковых автомобиля.

"Друзья, к сожалению мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - говорится в сообщении.