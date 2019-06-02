В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – шесть", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции в провинциях Дейр-Эз-Зор и Латакия, в ходе которых выдана тысяча продовольственных наборов.