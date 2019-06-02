Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T10:22Z
https://ria.ru/20190602/1555183775.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153071/59/1530715957_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_5d2c155edb2083e5e46bf2c9fd4c8475.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:22
329
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – шесть", - говорится в бюллетене.
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Вчера, 07:02
Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии
В течение суток центром по примирению проведены две гуманитарные акции в провинциях Дейр-Эз-Зор и Латакия, в ходе которых выдана тысяча продовольственных наборов.
Отмечается, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000210
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
22:23Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Лента новостейМолния