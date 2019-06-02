На Урале девочка погибла после падения на нее смесителя из окна жилого дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась в Нижнем Тагиле после того, как на нее упал смеситель, сброшенный ребенком из окна жилого дома, следователи начали проверку, сообщает в воскресенье свердловское управление СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло 1 июня в одном из дворов по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле. С черепно-мозговой травмой девочка 2011 года рождения была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось, уточнили в СУ СК.