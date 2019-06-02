На Урале девочка погибла после падения на нее смесителя из окна жилого дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Восьмилетняя девочка скончалась в Нижнем Тагиле после того, как на нее упал смеситель, сброшенный ребенком из окна жилого дома, следователи начали проверку, сообщает в воскресенье свердловское управление СК РФ.
По данным ведомства, ЧП произошло 1 июня в одном из дворов по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле. С черепно-мозговой травмой девочка 2011 года рождения была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось, уточнили в СУ СК.
"Предварительно установлено, что девочка получила указанную травму в результате падения на нее металлического смесителя, который, по имеющимся сведениям, был сброшен с одного из верхних этажей многоквартирного дома мальчиком 2013 года рождения", – говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила организовано проведение доследственной проверки, выясняются обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.
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