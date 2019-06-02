"И цифру победим!": волонтеры помогают нижегородцам освоить цифровое ТВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Горячая пора настала у нижегородских волонтеров – в последние оставшиеся до отключения аналогового телевещания дни их буквально завалили заявками с просьбами помочь подключить необходимое оборудование. "Волонтеры Победы", которые теперь стали волонтерами "цифровыми", работают без выходных, хотя у большинства из них началась сессия. Но как не помочь старикам, для которых голубой экран – едва ли не единственный друг? Вот и приезжают к ним не по разу, сначала помогая настроить приставки, а потом терпеливо обучая пользоваться новой техникой.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". Нижегородская область переходит на цифровое вещание в третью волну - 3 июня.

Девицы-умелицы

Руководитель Нижегородской региональной организации всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина помогает детям-сиротам, инвалидам и ветеранам уже 8 лет. К телевидению, тем более цифровому, никакого отношения не имеет, но когда понадобилась помощь в подключении к цифровому вещанию домов престарелых и госпиталей, освоила и эту премудрость. Потом вместе с коллегами-волонтерами начала подключать цифровые приставки в квартирах ветеранов войны и труда. А теперь помогает и обычным нижегородцам. Говорит, что "Волонтеров Победы" сложными заданиями не напугать – раз надо, то и "цифру" они победят!

© РИА Новости . Елена Жаркова Волонтер Мария Самоделкина учит ветерана Бориса Николаевича Козина пользоваться цифровой приставкой. Нижний Новгород © РИА Новости . Елена Жаркова Волонтер Мария Самоделкина учит ветерана Бориса Николаевича Козина пользоваться цифровой приставкой. Нижний Новгород

Автомобиль Марии напоминает штаб-квартиру на колесах: девушка беседует по телефону с соцработниками, во время остановок на светофорах корректирует графики работы волонтеров, подбадривает уставших товарищей, а некоторых даже развозит по местам заявок. Объясняет, что людей катастрофически не хватает: подключение цифрового вещания в Нижегородской области совпало со временем сессии у студентов, которых среди волонтеров – большинство. Маша и сама студентка, она учится в Нижегородском университете. Вместе с ней на очередную заявку едет 19-летняя Юля Королева, будущий медик.

В поселке Афонино волонтеров встречает Николай Степанович в футболке с надписью "Самый лучший дедушка". Он объясняет девушкам, что сам сумел подключить к "цифре" один телевизор, а вот два других никак не получается. Вот и пришлось звать волонтеров.

"Без телевизора нам как жить? Я люблю смотреть новости по всем каналам, потом анализирую увиденное. Политикой интересуюсь. А жена сериалы смотрит. Ей тоже нужен телевизор", - объясняет он, пока Юля на удивление быстро разбирается с новенькой приставкой. Несколько минут - и экран начинает транслировать каналы в новом, цифровом качестве. Правда, только 10 из положенных 20.

"Это очень распространенная проблема. Нужно менять антенну. В многоквартирных домах с устаревшими общедомовыми антеннами специальные усилители должны устанавливать домоуправляющие компании, в частных домах это желают сами хозяева", - рассказывает Мария.

Тем временем Юля уже успела изучить еще один телевизор. В верхнем правом углу экрана красуется буква "А" - символ аналогового вещания. Юля объясняет Николаю Степановичу, что для этого телевизора придется приобретать отдельную приставку. Это часто становится для людей неприятным сюрпризом, но на этот раз хозяева отнеслись к услышанному с пониманием.

"Спасибо вам! Девчонки - молодцы, мужчина не сообразил, а вы с этой приставкой справились", - с улыбкой провожает волонтеров супруга Николая Степановича.

Юля, для которой эти "клиенты" стали 121-ми по счету, говорит, что люди часто удивляются, когда по заявке к ним приезжают девушки.

"Почему-то люди, особенно пожилые, думают, что девушки в технике не разбираются. А нас всему научили", - заверяет Юля.

По ее словам, на отработку одной заявки выделяется 30 минут, и этого времени хватает. По вызовам волонтеры, как правило, ездят вдвоем. Ради безопасности полагается составлять пару из юноши и девушки, но молодых людей в рядах волонтеров намного меньше. Вот и приходится девчонкам самим за себя уметь постоять.

"Однажды приехали наши девочки на отработку заявки, а их встречает неадекватный мужчина в ковбойском наряде. Позже выяснилось, что у него шизофрения... Хорошо, что все обошлось", - вздыхают волонтеры.

© РИА Новости / Елена Жаркова Волонтер Мария Самоделкина беседут с ветераном Людмилой Григорьевной Козиной. Нижний Новгород © РИА Новости / Елена Жаркова Волонтер Мария Самоделкина беседут с ветераном Людмилой Григорьевной Козиной. Нижний Новгород

Но это, признаются они, единичный случай. Чаще всего "клиентами" волонтеров становятся одинокие старушки, доживающие свой век с многочисленными кошками. Они стараются усадить гостей пить чай и долго рассказывают о своей полной трудностей и свершений жизни, потому что рады любой возможности поговорить с кем-нибудь.

70 лет вместе

Впрочем, бывают и исключения. Борис Николаевич и Людмила Григорьевна Козины вместе живут уже почти 70 лет, а знакомы так и вовсе всю жизнь. У них даже дни рождения рядом – оба родились в январе 1929 года в селе Горный Борок. Во время войны Бориса сделали плугарем в колхозе, а Людочку увезли в город Горький – там на заводе "Красное Сормово" она своими детскими пальчиками вытачивала детали для танков. Они долго дружили, а в 1950 году поженились. Вырастили сына и дочь. Теперь не нарадуются на двух внучек-красавиц и четверых правнуков.

Несмотря на свои 90 лет, Борис Николаевич и Людмила Григорьевна очень бодры и по хозяйству справляются сами. В доме на самом почетном месте – портреты правнуков и телевизор. Он для стариков – главный источник информации обо всем на свете.

"Новости смотрим – сначала московские, потом местные. Очень любим нижегородскую программу "Земля и люди" про сельское хозяйство, мы ведь сами из колхоза. А еще про Украину всегда интересно – вечно у них там что-то происходит", - говорит Борис Николаевич.

Людмила Григорьевна признается, что любит смотреть старое советское кино – "Весна на Заречной улице", "Дело было в Пенькове", "Девушка без адреса". "Это про нас кино, про то, как мы были молодые", - улыбается она.

Перспектива остаться без телевещания ветеранов очень напугала. Услышав про грядущие перемены, они сразу же приобрели приставку, но сами подключать побоялись, позвали волонтеров. Мария Самоделкина быстро настроила приставку и потом несколько раз объяснила, как пользоваться новой техникой, переключать каналы, регулировать звук. Только убедившись в том, что супруги все хорошо запомнили, она попрощалась с ними.

Повторение - мать учения

Терпение – одна из главных добродетелей волонтера. Особенно того, кто работает с пожилыми людьми. Едва Мария садится за руль, как раздается очередной телефонный звонок. Звонит ветеран, к которой Маша уже дважды приезжала, чтобы помочь освоиться с цифровым вещанием, но бабушке новая наука дается непросто. Она снова жалуется, что телевизор не работает.

"Мария Сергеевна, вы телевизор в розетку воткнули? Зеленый огонек загорелся? А кнопочку на пульте нажали? Забыли, какую? Помните, мы с вами вчера учили – вторая кнопочка во втором ряду. Вот ее нажмите. Заработало? Прекрасно! Звоните, если опять не получится", - без тени раздражения говорит Мария. И горько сетует, что пульты для цифровых приставок маленькие, и кнопки на них не только разглядеть, но и нащупать неловкими пальцами пожилым людям очень непросто.

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Всего "Волонтерам Победы" в Нижегородской области предстоит подключить к цифровому вещанию 33 тысячи ветеранов войны и труда, вдов ветеранов и блокадников. Списки составили работники органов соцзащиты, и ребята объезжают всех, кому может понадобиться их помощь.