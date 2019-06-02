СМИ: в ОАЭ осудили иностранца за попытку сломать двигатель самолета

Речь идёт о самолёте Airbus 330-300, принадлежащем национальной авиакомпании, отмечает издание. Название авиакомпании, а также аэропорт, в котором была совершена попытка повредить двигатель самолёта, не сообщается.

Как пишет издание, мужчина, работавший техником по обслуживанию самолетов, осуждён за несанкционированный доступ и повреждение электронных блоков управления, что вызвало бы падение самолета после взлета.