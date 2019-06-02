СМИ: в ОАЭ осудили иностранца за попытку сломать двигатель самолета

ДУБАЙ, 2 июн - РИА Новости. Гражданин одной из азиатских стран получил пожизненный тюремный срок в ОАЭ за попытку вывести из строя электронику, управляющую одним из двигателей самолёта, сообщает издание Gulf News.
Приговор вынес федеральный апелляционный суд Абу-Даби.
Речь идёт о самолёте Airbus 330-300, принадлежащем национальной авиакомпании, отмечает издание. Название авиакомпании, а также аэропорт, в котором была совершена попытка повредить двигатель самолёта, не сообщается.
Как пишет издание, мужчина, работавший техником по обслуживанию самолетов, осуждён за несанкционированный доступ и повреждение электронных блоков управления, что вызвало бы падение самолета после взлета.
Мотив осуждённого, согласно приговору суда, терроризм.
Медицинская проверка показала, что он психологически здоров.