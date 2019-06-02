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РИА Новости
Воронежская область

Гусев: Платоновский фестиваль стал визитной карточкой Воронежской области

Вчера, 08:27
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкУчастники высотного театра "Grupo Puja!" во время выступления с номером "Космос" на открытии VIII Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. 1 июня 2019
Участники высотного театра Grupo Puja! во время выступления с номером Космос на открытии VIII Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. 1 июня 2019
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Участники высотного театра "Grupo Puja!" во время выступления с номером "Космос" на открытии VIII Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. 1 июня 2019
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Международный Платоновский фестиваль искусств за годы своего существования стал визитной карточкой Воронежской области, заявил на церемонии открытия мероприятия губернатор региона Александр Гусев.
Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы". Девятый Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже вечером в субботу.
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"В очередной раз в наш город приходит праздник искусства. Девять лет подряд Воронеж становится центром творчества, вдохновения и открытий. Поздравляю всех с началом этого долгожданного события. С каждым годом наш фестиваль повышает планку, открывает новые возможности, и он по праву стал визитной карточкой нашего региона, поднимает статус Воронежа, всей области", - цитирует Гусева пресс-служба облправительства.
Губернатор отметил ряд особенностей девятого Платоновского фестиваля.
"В год 120-летия со дня рождения Андрея Платонова будет много мероприятий, посвященных его творчеству, а также наследию его великих современников. Фестиваль продолжил осваивать новые пространства. Впервые появилась "Воронежская программа", в рамках которой будут показаны постановки наших театров. Нынешний фестиваль проходит в Год театра. Это должно придать форуму дополнительный импульс. Я с большим удовольствием объявляю об открытии девятого международного Платоновского фестиваля искусств", – сказал Гусев.
Участие в фестивале принимают более 1 тысячи деятелей искусства из 17 стран, в том числе Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Франции, ЮАР и Южной Кореи.
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После церемонии открытия зрители увидели воздушное шоу "Космос" от всемирно известного испанского высотного театра Grupo Puja! Это театрально-цирковая постановка с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров.
Программа фестиваля включает в себя четыре направления: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература". В театральной афише девять зарубежных театральных постановок из восьми стран, шесть из них будут показаны в России впервые.
В музыкальной программе заявлено 12 концертов, выставочная программа включает пять проектов (из коллекций Государственного Русского музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи и личных собраний известных художников), а в рамках литературной программы пройдет книжная ярмарка с участием более 120 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов.
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Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
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