В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Подача воды с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции (ЗФС) сокращена в четыре населенных пункта самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) ЛНР.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.

"В связи с аварийным обесточиванием насосной станции "ЗФС 3-го подъёма" прекращена подача воды с территории Украины по водоводу "ЗФС 3-го подъёма – ЗФС 4-го подъёма"", - сообщили в пресс-службе.