В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.

Ранее Генпрокуратура ЛНР сообщила о ранении женщины жительницы поселка Донецкий в результате обстрела со стороны ВС Украины. В субботу в ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.