В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.
Ранее Генпрокуратура ЛНР сообщила о ранении женщины жительницы поселка Донецкий в результате обстрела со стороны ВС Украины. В субботу в ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и гранатометы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что ВС Украины вели огонь в направлении населенных пунктов Донецкий, Обозное, Калиновка.
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