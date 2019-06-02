СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Хабаровском крае

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и трех ее внуков в результате пожара в дачном доме в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что трое детей и их бабушка погибли в ночь на воскресенье в результате пожара в дачном доме в районе села Смирновка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (неосторожное причинение смерти двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным СК, в момент пожара в доме находились 53-летний мужчина, его 48-летняя супруга и четверо их малолетних внуков. При пожаре мужчина и 9-летняя девочка спаслись, женщина и трое ее внуков погибли.