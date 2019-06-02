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РИА Новости

В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором

Вчера, 06:55
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© Flickr / Rita HeineКитай
Китай
© Flickr / Rita Heine
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
"От борьбы между США и КНР пострадают обе стороны, сотрудничество - единственно правильный выбор. Китайская сторона готова посредством сотрудничества решить существующие торговые противоречия и разногласия, содействовать достижению взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в документе.
Китайская сторона также отметила, что введенные США повышенные пошлины в отношении китайских товаров не помогут решить проблему, Китай был вынужден принять ответные для защиты своих законных интересов.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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