Китай не будет уступать США в принципиальных вопросах торговых переговоров

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Китай никогда не будет делать уступок в принципиальных вопросах в ходе торговых переговорах с США, говорится в Белой книге, опубликованной Госсоветом КНР по позиции Пекина относительно торгово-экономических консультаций с Вашингтоном.

"В ходе консультаций необходимо уважать суверенитет и достоинство другой страны. Достигнутое двумя сторонами соглашение должно быть равноправным и взаимовыгодным. Китай никогда не сделает уступок в важным принципиальных вопросах", - говорится в документе.

Отмечается, что США и Китай должны уважать разницу в развитии друг друга, выбранный путь развития и основополагающую систему.

"Принятием одного соглашения невозможно решить все существующие вопросы, также необходимо обеспечить, чтобы это соглашение удовлетворяло потребностям обеих сторон", - подчеркивается в Белой книге.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.