Власти рассказали о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости.В результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Соответствующую информацию распространил губернатор области Глеб Никитин.
Он отметил, что никаких серьезных конструктивных повреждений нет, но у зданий выбиты стекла. Учреждения будут открыты для посещения после небольшого ремонта.
Жителям, в чьих домах были выбиты окна, губернатор посоветовал обращаться в свои управляющие компании или по телефону 112. Параллельно с этим будет идти работа по координации действий и возмещению ущерба, нанесенного коммерческим предприятиям.
Губернатор сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске пострадали 84 человека. Он считает, что в ближайшее время количество обратившихся в больницу граждан с различными травмами может увеличиться. При этом, по данным регионального Минздрава, число пострадавших, обратившихся за помощью составляет 85 человек.
Многомиллионный ущерб
Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.
Он подчеркнул, что "получена гарантия правительства Нижегородской области о выделении финансирования на устранение чрезвычайной ситуации".
Носков рассказал, что Нижний Новгород оказывает Дзержинску помощь техникой и специалистами. В частности, региональный минстрой предоставил бригаду строителей, которые помогают ликвидировать последствия ЧП.
Материальная помощь
Госпитализированные после взрывов на заводе в Дзержинске граждане получат материальную помощь в 150 тысяч рублей, сообщил нижегородский губернатор по итогам заседания оперативного штаба.
"Необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч", - сказал глава региона.
Взрыв в Дзержинске
В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.
По данным Следственного комитета (СК РФ), взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").
1 июня, 15:18Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
“Было слышно в Нижнем Новгороде”
Очевидцы взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске рассказали подробности инцидента.
"Я находился дома. Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша", — цитирует РЕН ТВ одного из жителей Дзержинска.
Он отметил, что сначала жильцы дома приняли услышанный звук за взрыв бытового газа и собирались покинуть квартиру, но сразу после этого произошел второй, еще более мощный хлопок.
Другой очевидец рассказал телеканалу "360", что столб дыма начал рассеиваться только спустя час после взрыва.
"Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. Тридцать километров от города", — пояснил мужчина.
Неравнодушные жители
Жители Дзержинска объединились под тегом #ДзержинскВместе для помощи тем, кто пострадал от взрывов на заводе, сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда "Волонтер Дзержинск" "ВКонтакте".
В группе "Молодежь Дзержинска" в ВК появились фотографии одной из школ, в которую пришли жители города, чтобы помочь прибраться перед открытием пришкольных лагерей.
В официальной группе администрации Дзержинска "Вконтакте" под тегом #ДзержинскВместе размещен призыв к горожанам помочь убраться в детских садах и школах, где разбито много окон.