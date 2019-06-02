Власти рассказали о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости.В результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Соответствующую информацию распространил губернатор области Глеб Никитин.

Он отметил, что никаких серьезных конструктивных повреждений нет, но у зданий выбиты стекла. Учреждения будут открыты для посещения после небольшого ремонта.

Жителям, в чьих домах были выбиты окна, губернатор посоветовал обращаться в свои управляющие компании или по телефону 112. Параллельно с этим будет идти работа по координации действий и возмещению ущерба, нанесенного коммерческим предприятиям.

Губернатор сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске пострадали 84 человека. Он считает, что в ближайшее время количество обратившихся в больницу граждан с различными травмами может увеличиться. При этом, по данным регионального Минздрава, число пострадавших, обратившихся за помощью составляет 85 человек.

Многомиллионный ущерб

Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.

Он подчеркнул, что "получена гарантия правительства Нижегородской области о выделении финансирования на устранение чрезвычайной ситуации".

Носков рассказал, что Нижний Новгород оказывает Дзержинску помощь техникой и специалистами. В частности, региональный минстрой предоставил бригаду строителей, которые помогают ликвидировать последствия ЧП.

Материальная помощь

Госпитализированные после взрывов на заводе в Дзержинске граждане получат материальную помощь в 150 тысяч рублей, сообщил нижегородский губернатор по итогам заседания оперативного штаба.

"Необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч", - сказал глава региона.

Взрыв в Дзержинске

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По данным Следственного комитета (СК РФ), взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

“Было слышно в Нижнем Новгороде”

Очевидцы взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске рассказали подробности инцидента.

"Я находился дома. Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша", — цитирует РЕН ТВ одного из жителей Дзержинска.

Он отметил, что сначала жильцы дома приняли услышанный звук за взрыв бытового газа и собирались покинуть квартиру, но сразу после этого произошел второй, еще более мощный хлопок.

Другой очевидец рассказал телеканалу " 360 ", что столб дыма начал рассеиваться только спустя час после взрыва.

"Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. Тридцать километров от города", — пояснил мужчина.

Неравнодушные жители

Жители Дзержинска объединились под тегом #ДзержинскВместе для помощи тем, кто пострадал от взрывов на заводе, сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда "Волонтер Дзержинск" "ВКонтакте"

В группе "Молодежь Дзержинска" в ВК появились фотографии одной из школ, в которую пришли жители города, чтобы помочь прибраться перед открытием пришкольных лагерей.