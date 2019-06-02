Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T06:00Z
https://ria.ru/20190602/1555181872.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155517/61/1555176154_0:48:1280:768_1036x0_80_0_0_ee0d41c7eebe15eaaedbace91dfdcc78.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Власти рассказали о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

Вчера, 06:00
1019
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости.В результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Соответствующую информацию распространил губернатор области Глеб Никитин.
Он отметил, что никаких серьезных конструктивных повреждений нет, но у зданий выбиты стекла. Учреждения будут открыты для посещения после небольшого ремонта.
Жителям, в чьих домах были выбиты окна, губернатор посоветовал обращаться в свои управляющие компании или по телефону 112. Параллельно с этим будет идти работа по координации действий и возмещению ущерба, нанесенного коммерческим предприятиям.
Губернатор сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске пострадали 84 человека. Он считает, что в ближайшее время количество обратившихся в больницу граждан с различными травмами может увеличиться. При этом, по данным регионального Минздрава, число пострадавших, обратившихся за помощью составляет 85 человек.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 00:37
Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Многомиллионный ущерб

Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.
Он подчеркнул, что "получена гарантия правительства Нижегородской области о выделении финансирования на устранение чрезвычайной ситуации".
Носков рассказал, что Нижний Новгород оказывает Дзержинску помощь техникой и специалистами. В частности, региональный минстрой предоставил бригаду строителей, которые помогают ликвидировать последствия ЧП.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
1 июня, 18:58
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов

Материальная помощь

Госпитализированные после взрывов на заводе в Дзержинске граждане получат материальную помощь в 150 тысяч рублей, сообщил нижегородский губернатор по итогам заседания оперативного штаба.
"Необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч", - сказал глава региона.
Сотрудники полиции и кинологической службы неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
1 июня, 18:43
Для пострадавших от взрыва на заводе в Дзержинске открыли горячую линию

Взрыв в Дзержинске

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.
По данным Следственного комитета (СК РФ), взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧП
1 июня, 15:18
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

“Было слышно в Нижнем Новгороде”

Очевидцы взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске рассказали подробности инцидента.
"Я находился дома. Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша", — цитирует РЕН ТВ одного из жителей Дзержинска.
Он отметил, что сначала жильцы дома приняли услышанный звук за взрыв бытового газа и собирались покинуть квартиру, но сразу после этого произошел второй, еще более мощный хлопок.
Другой очевидец рассказал телеканалу "360", что столб дыма начал рассеиваться только спустя час после взрыва.
"Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. Тридцать километров от города", — пояснил мужчина.

Неравнодушные жители

Жители Дзержинска объединились под тегом #ДзержинскВместе для помощи тем, кто пострадал от взрывов на заводе, сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда "Волонтер Дзержинск" "ВКонтакте".
В группе "Молодежь Дзержинска" в ВК появились фотографии одной из школ, в которую пришли жители города, чтобы помочь прибраться перед открытием пришкольных лагерей.
В официальной группе администрации Дзержинска "Вконтакте" под тегом #ДзержинскВместе размещен призыв к горожанам помочь убраться в детских садах и школах, где разбито много окон.
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
1 июня, 13:57
"Было слышно в Нижнем Новгороде": очевидцы рассказали о ЧП в Дзержинске
010010
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеНижегородская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
Лента новостейМолния