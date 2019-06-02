Российские военные доставили продукты жителям деревни близ Дамаска

ДАМАСК, 2 июн - РИА Новости. Жители сильно пострадавшей от боевых действий деревни Мадияра около Дамаска получили гуманитарную помощь от российских военных - в приоритетном порядке продуктовые наборы раздавались женщинам и детям, родственникам, погибших во время войны сирийских солдат.
"Мы благодарим военных России за гуманитарную помощь. Это очень важно, потому что это помощь очень бедным людям. У нас и так сейчас много проблем: мало машин для вывоза мусора, проблемы с водой и электричеством и дефицит продовольствия", - сообщил журналистам глава населенного пункта Юсиф Хамис.
Помимо продуктов, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привезли медикаменты. В рамках гуманитарной акции российские врачи проводили осмотр местных жителей и выдавали лекарства.
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"Вот это мука в пакете, чай, рис и консервы мясные. У нас в магазинах, конечно, есть такие продукты, но мало, да и денег не хватает, так что помощь очень кстати", - говорит местная жительница Бушра Хамис.
В общей сложности с начала процесса урегулирования конфликта в Сирии российский ЦПВС провел свыше двух тысяч гуманитарных акций. Продуктами было обеспечено порядка одного миллиона нуждающихся в помощи сирийцев.
"Центр по примирению враждующих сторон выезжает регулярно, оказываем помощь жителям в Сирийской Арабской Республике. Как реагируют люди? Добродушно, желают получить гуманитарную помощь. Население бедное, вот мы помогаем", - отметил представитель центра Максим Джамбалаев.