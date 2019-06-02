Российские военные доставили продукты жителям деревни близ Дамаска

"Мы благодарим военных России за гуманитарную помощь. Это очень важно, потому что это помощь очень бедным людям. У нас и так сейчас много проблем: мало машин для вывоза мусора, проблемы с водой и электричеством и дефицит продовольствия", - сообщил журналистам глава населенного пункта Юсиф Хамис.