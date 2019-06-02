В Ракке десять человек погибли при подрыве автомобиля

КАИР, 2 июн - РИА Новости. Десять человек стали жертвами подрыва автомобиля в сирийском городе Ракка, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники в городе.
"Десять человек погибли при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в Ракке", - сообщается в Twitter телеканала.
Ракка в настоящий момент контролируется арабо-курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), сотрудничающих с международной коалицией во главе с США.
22 мая, 17:31"Фабрика слез". Боевики в Сирии "нахимичили" себе крыло"Белые каски". Грязные тела. Вода из шланга. Камера. Мотор. Стоп. Снято. И полетели "Томагавки". Боевики в Сирии создают почву, а потом сами же ее и удобряют химикатами. В итоге ‒ вполне себе информационный продукт. Такое ГМО, какое в Америке идет на ура.