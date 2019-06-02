В Ракке десять человек погибли при подрыве автомобиля

"Фабрика слез". Боевики в Сирии "нахимичили" себе крыло "Белые каски". Грязные тела. Вода из шланга. Камера. Мотор. Стоп. Снято. И полетели "Томагавки". Боевики в Сирии создают почву, а потом сами же ее и удобряют химикатами. В итоге ‒ вполне себе информационный продукт. Такое ГМО, какое в Америке идет на ура.