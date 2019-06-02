Не только all inclusive. Чем удивляет Турция

В Турцию едут с разными целями — искупаться в теплом море, увидеть древние города и памятники античной культуры, посетить горнолыжные курорты или познакомиться с нетуристической жизнью местного населения. Там каждый найдет то, что ищет. Самый популярный у россиян турецкий курорт — Анталья. В городе и поселках вокруг — торговые и развлекательные центры, дискотеки, аквапарки, сувенирные лавки и достопримечательности. Курорт и его окрестности — в фотоленте РИА Новости.