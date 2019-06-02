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РИА Новости
Туризм

Не только all inclusive. Чем удивляет Турция

Вчера, 10:01
7673
В Турцию едут с разными целями — искупаться в теплом море, увидеть древние города и памятники античной культуры, посетить горнолыжные курорты или познакомиться с нетуристической жизнью местного населения. Там каждый найдет то, что ищет. Самый популярный у россиян турецкий курорт — Анталья. В городе и поселках вокруг — торговые и развлекательные центры, дискотеки, аквапарки, сувенирные лавки и достопримечательности. Курорт и его окрестности — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Анталья — прекрасное место для пляжного отдыха. Перелет из Москвы занимает три часа. Купальный сезон длится около пяти месяцев — с середины мая до середины октября. Неподалеку Таврские горы, час езды — и туристы могут попасть на один из горнолыжных курортов.

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
1 из 13

Анталья — прекрасное место для пляжного отдыха. Перелет из Москвы занимает три часа. Купальный сезон длится около пяти месяцев — с середины мая до середины октября. Неподалеку Таврские горы, час езды — и туристы могут попасть на один из горнолыжных курортов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Первоначально город назывался Атталия и был основан в 159 году до нашей эры по приказу царя Пергама Аттала II Филадельфа.

Монумент Атталу II Филадельфу в Анталье
2 из 13

Первоначально город назывался Атталия и был основан в 159 году до нашей эры по приказу царя Пергама Аттала II Филадельфа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В Анталье две трамвайные ветки: для скоростного транспорта (два маршрута) и ретротрамвая. Он движется вдоль береговой линии и отлично подходит для обзорной экскурсии по Старому городу.

Трамваи на одной из улиц Антальи
3 из 13

В Анталье две трамвайные ветки: для скоростного транспорта (два маршрута) и ретротрамвая. Он движется вдоль береговой линии и отлично подходит для обзорной экскурсии по Старому городу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Курорт делится на пять районов: Муратпаша, Кепез, Коньяалты, Дёшемеалты и Аксу. Аэропорт — в 12 километрах от города.

Вид на порт в Анталье
4 из 13

Курорт делится на пять районов: Муратпаша, Кепез, Коньяалты, Дёшемеалты и Аксу. Аэропорт — в 12 километрах от города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Отдыхая в Турции, нужно посетить кафе с национальной кухней, а также попробовать вкуснейшее турецкое мороженое.

Продавец мороженого на одной из улиц в Анталье
5 из 13

Отдыхая в Турции, нужно посетить кафе с национальной кухней, а также попробовать вкуснейшее турецкое мороженое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Местный житель читает газету на одной из улиц Антальи.

Мужчина читает газету на одной из улиц Антальи
6 из 13

Местный житель читает газету на одной из улиц Антальи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Аспендос — древний город в 35 километрах от Антальи. Считается, что он основан в V веке до нашей эры. Одна из главных достопримечательностей — хорошо сохранившийся римский театр, вмещавший около 17 тысяч зрителей.

Вид на античный театр в городе Аспендос
7 из 13

Аспендос — древний город в 35 километрах от Антальи. Считается, что он основан в V веке до нашей эры. Одна из главных достопримечательностей — хорошо сохранившийся римский театр, вмещавший около 17 тысяч зрителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Древний акведук, предположительно, построенный во II веке до нашей эры, находится в 45 километрах к востоку от Антальи, рядом с городом Серик.

Акведук неподалеку от города Аспендос в Турции
8 из 13

Древний акведук, предположительно, построенный во II веке до нашей эры, находится в 45 километрах к востоку от Антальи, рядом с городом Серик.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

От Сиде до Антальи 70 километров. Поселение возникло в VII веке до нашей эры и было самым большим портом региона.

Корабли в порту Сиде
9 из 13

От Сиде до Антальи 70 километров. Поселение возникло в VII веке до нашей эры и было самым большим портом региона.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Храм Аполлона в Сиде построен во II веке нашей эры, но серьезно пострадал при землетрясении X века.

Руины Храма Аполлона в Сиде
10 из 13

Храм Аполлона в Сиде построен во II веке нашей эры, но серьезно пострадал при землетрясении X века.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Арочные ворота города Сиде возведены в I веке нашей эры в честь императора Веспасиана, который правил городом 70 лет. Высота ворот — около шести метров.

Городские ворота в античном Сиде
11 из 13

Арочные ворота города Сиде возведены в I веке нашей эры в честь императора Веспасиана, который правил городом 70 лет. Высота ворот — около шести метров.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сейчас Сиде — популярный курорт, там множество отелей, магазинов и развлекательных центров.

Старая торговая улица в Сиде
12 из 13

Сейчас Сиде — популярный курорт, там множество отелей, магазинов и развлекательных центров.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В историческом центре Сиде — самый большой сохранившийся амфитеатр Турции, вмещавший более 20 тысяч зрителей. Там не только показывали спектакли, но и проводили бои гладиаторов.

Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде
13 из 13

В историческом центре Сиде — самый большой сохранившийся амфитеатр Турции, вмещавший более 20 тысяч зрителей. Там не только показывали спектакли, но и проводили бои гладиаторов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТуризмТуризмтуристыАнталья (провинция)Турция
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