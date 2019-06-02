Не только all inclusive. Чем удивляет Турция

Анталья — прекрасное место для пляжного отдыха. Перелет из Москвы занимает три часа. Купальный сезон длится около пяти месяцев — с середины мая до середины октября. Неподалеку Таврские горы, час езды — и туристы могут попасть на один из горнолыжных курортов.
Анталья — прекрасное место для пляжного отдыха. Перелет из Москвы занимает три часа. Купальный сезон длится около пяти месяцев — с середины мая до середины октября. Неподалеку Таврские горы, час езды — и туристы могут попасть на один из горнолыжных курортов.
Первоначально город назывался Атталия и был основан в 159 году до нашей эры по приказу царя Пергама Аттала II Филадельфа.
Первоначально город назывался Атталия и был основан в 159 году до нашей эры по приказу царя Пергама Аттала II Филадельфа.
В Анталье две трамвайные ветки: для скоростного транспорта (два маршрута) и ретротрамвая. Он движется вдоль береговой линии и отлично подходит для обзорной экскурсии по Старому городу.
В Анталье две трамвайные ветки: для скоростного транспорта (два маршрута) и ретротрамвая. Он движется вдоль береговой линии и отлично подходит для обзорной экскурсии по Старому городу.
Курорт делится на пять районов: Муратпаша, Кепез, Коньяалты, Дёшемеалты и Аксу. Аэропорт — в 12 километрах от города.
Курорт делится на пять районов: Муратпаша, Кепез, Коньяалты, Дёшемеалты и Аксу. Аэропорт — в 12 километрах от города.
Отдыхая в Турции, нужно посетить кафе с национальной кухней, а также попробовать вкуснейшее турецкое мороженое.
Отдыхая в Турции, нужно посетить кафе с национальной кухней, а также попробовать вкуснейшее турецкое мороженое.
Местный житель читает газету на одной из улиц Антальи.
Местный житель читает газету на одной из улиц Антальи.
Аспендос — древний город в 35 километрах от Антальи. Считается, что он основан в V веке до нашей эры. Одна из главных достопримечательностей — хорошо сохранившийся римский театр, вмещавший около 17 тысяч зрителей.
Аспендос — древний город в 35 километрах от Антальи. Считается, что он основан в V веке до нашей эры. Одна из главных достопримечательностей — хорошо сохранившийся римский театр, вмещавший около 17 тысяч зрителей.
Древний акведук, предположительно, построенный во II веке до нашей эры, находится в 45 километрах к востоку от Антальи, рядом с городом Серик.
Древний акведук, предположительно, построенный во II веке до нашей эры, находится в 45 километрах к востоку от Антальи, рядом с городом Серик.
От Сиде до Антальи 70 километров. Поселение возникло в VII веке до нашей эры и было самым большим портом региона.
От Сиде до Антальи 70 километров. Поселение возникло в VII веке до нашей эры и было самым большим портом региона.
Храм Аполлона в Сиде построен во II веке нашей эры, но серьезно пострадал при землетрясении X века.
Храм Аполлона в Сиде построен во II веке нашей эры, но серьезно пострадал при землетрясении X века.
Арочные ворота города Сиде возведены в I веке нашей эры в честь императора Веспасиана, который правил городом 70 лет. Высота ворот — около шести метров.
Арочные ворота города Сиде возведены в I веке нашей эры в честь императора Веспасиана, который правил городом 70 лет. Высота ворот — около шести метров.
Сейчас Сиде — популярный курорт, там множество отелей, магазинов и развлекательных центров.
Сейчас Сиде — популярный курорт, там множество отелей, магазинов и развлекательных центров.
В историческом центре Сиде — самый большой сохранившийся амфитеатр Турции, вмещавший более 20 тысяч зрителей. Там не только показывали спектакли, но и проводили бои гладиаторов.
В историческом центре Сиде — самый большой сохранившийся амфитеатр Турции, вмещавший более 20 тысяч зрителей. Там не только показывали спектакли, но и проводили бои гладиаторов.