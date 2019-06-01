Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в США

Она добавила, что не видела сына больше четырех лет. Вместе с ней визы получили две сестры известного наркобарона.

Коротышку поймали в Мексике в начале 2016 года, а через год выдали в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. В феврале суд в Нью-Йорке признал Гусмана виновным по всем десяти предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.