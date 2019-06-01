Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в США

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Посольство США в Мексике выдало визу матери наркобарона Хоакина Гусмана (Коротышка) Консуэле Лоэра, которая теперь сможет навестить сына, ожидающего приговора суда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Посольство США дало мне разрешение", - приводит агентство слова женщины.
22 февраля, 03:32Минюст США обвинил сыновей наркобарона Коротышки в наркотрафике
Она добавила, что не видела сына больше четырех лет. Вместе с ней визы получили две сестры известного наркобарона.
Коротышку поймали в Мексике в начале 2016 года, а через год выдали в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. В феврале суд в Нью-Йорке признал Гусмана виновным по всем десяти предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.