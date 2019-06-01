В Дзержинске проверили торговые центры после звонков о "минировании"

"Уважаемые жители! На фоне ЧП на ГосНИИ "Кристалл" в городе начали распространяться не соответствующие действительности сведения о минировании торговых центров. Просим вас соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию, которую распространяет администрация Дзержинска и правительство Нижегородской области", - говорится в сообщении администрации Дзержинска.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила ГосНИИ "Кристалл" в субботу днем произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Представитель экстренных служб региона сообщил ранее, что пострадали 82 человека, 15 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". Как сообщили РИА Новости на предприятии, накануне был отстранен гендиректор "Кристалла" за нарушения промышленной безопасности.