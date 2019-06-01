В Донецке запустили в небо более двух тысяч фонариков ко Дню защиты детей

Люди собрались в центральном парке культуры и отдыха. Там они запускали в небо фонарики. На мероприятии присутствовали спикер парламента ДНР Владимир Бидевка и другие официальные лица. "Здесь сегодня собрались тысячи жителей. Нашу акцию также поддерживает Российская Федерация, 13 регионов России", - сказал Бидевка журналистам.

Сейчас над водоемами в парке парят более 2 тысяч небесных фонариков. "В сегодняшнем мероприятии приняли участие более 2 тысяч человек. У нас было более 2 тысяч фонариков, и все они в воздухе. Мероприятие прошло при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина", - сказал журналистам представитель организаторов.