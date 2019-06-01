В армянском Гюмри открыли детсад для детей российских военных

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Детсад для детей российских военнослужащих открыт субботу в армянском городе Гюмри, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Южного военного округа.

"В День защиты детей на территории Гюмрийского военного гарнизона прошло торжественное открытие детского сада для детей военнослужащих, проходящих службу в российской военной базе в Армении", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия детского сада приняли участие командование соединения, представители дипломатического корпуса и силовых структур двух стран, администрации Гюмри и Ширакской области, военнослужащие и члены их семей.

"На территории российской военной базы дошкольного учреждения не было шесть лет. В нашем саду будут функционировать пять групп детей в возрасте от трех до семи лет: младшая, средняя, две старшие и подготовительная. Все наши педагоги - подготовленные профессионалы, имеющие опыт работы с детьми", - приводит пресс-служба слова заведующей детсада "Веселинка" Фаизат Гасановой.

Детский сад, расположенный в здании 19-й школы Минобороны России, оборудован по всем стандартам дошкольного образования и рассчитан на 100 детей. Для каждой возрастной группы предусмотрена своя обучающая программа. Почти 30 педагогов и воспитателей будут заниматься с малышами музыкой, физкультурой, моторикой и развитием речи.

В пресс-службе добавили, что в перспективе детский сад, школа и строящиеся рядом детские площадки, стадион, бассейн и культурно-досуговый центр будут представлять собой единый комплекс – для удобства военнослужащих и членов их семей.